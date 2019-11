Har du også været fuld på John Bull?

Det var september 1992. Jeg havde som nyuddannet, østjysk, single, 27-årig kvinde netop været til ansættelses-samtale på Frederikshavns Avis om et job som journalist på en redaktion med mænd, der om man så må sige holdt af alkoholens glæder.

Tillidsmanden foreslog, at vi tog på John Bull for lige at snakke tingene igennem, og jeg tænkte, at hvis jeg skulle have en chance for at lande mit første job, så måtte jeg hellere vise, at jeg kunne klare mosten. Så vi tog på John Bull. Klokken var ikke meget mere end 10 om formiddagen. Et par timer senere dinglede jeg ned til toget. Jeg fik lykkeligvis jobbet og resten er historie, som man siger.

Camilla Frost og Lars Frost ler ad denne lille anekdote, som jeg er kommet i tanke om, da vi mødes i anledning af at John Bull markerer deres 40 års jubilæum i flere omgange. I morgen lørdag sætter de gang i festlighederne ved at holde en reception præcis på pubbens 40 års fødselsdag.

- Mange vil have lignende anekdoter at fortælle om deres forhold til John Bull. Det var sådan livet var her. Min far åbnede klokken 10, og så blev der ordnet forretninger, siger Camilla Frost.

30. november 1989 åbnede Camilla Frosts forældre Flemming og Bebi Søndergaard en engelsk Pub under hotellet Jutlandia. Og min chef på Frederikshavns Avis chefredaktør Bent Eilertsen, som mange vil huske som en storartet og vittig klummeskribent, skrev i Gadespejlet om åbningen af John Bull:

- Fadøllet skummede i glassene, stemmer summede velbehageligt, blå tobaksrøg tog sig en lille sejltur mellem det bejsede fyrretræ, der beklæder vægge og loft. Ånden var redebon mens kødets skrøbelighed varierede fra gæst til gæst. Nogle blev kort andre blev lidt længere, men alle blev overbevist om, at John Bulls indtog var en triumf.

I det hele taget var byens avis meget involveret i opstarten af John Bull:

- Hvad skal barnet hedde? Skrev avisen og lavede en konkurrence i samarbejde med min far, husker Camilla.

Flemming Søndergaard ville egentlig gerne have kaldt sin engelske pub for ”Den gyldne hane.”

- Men da vognmand Chr. Smed foreslog John Bull, var min far smart og tænkte, det var en god idé, at lade en vigtig kunde få lov at navngive pubben, smiler Camilla Frost endnu en gang, det er nok ikke første gang, den anekdote er blevet fortalt i familien.

John Bull var stedet for unge som gamle.

- Om fredagen kunne man ikke sparke sig frem for skoletasker. Elever fra handelsskolen og gymnasiet mødtes her, fortæller Lars Frost, som i dag er leder af pubben.

- Da jeg startede her i slutningen af 90-erne, kaldte jeg mig medhjælpende hustru, siger han om tiden, da han trådte til for at hjælpe sin svigerfar.

Da Camilla og Lars blev skilt, trak Lars sig fra arbejdet med John Bull, men blev af ekskonen overtalt til at blive en del af værtshuslivet igen. Han holder jo af at være del af jargonen med de sjove bemærkninger, som er så typiske for den branche og Lars Frost husker, hvordan han som ung var tjener på Moby Dick.

- Når vi så havde fri tog vi på John Bull og omvendt. Der var et sammenhold mellem os ansatte på Moby Dick, John Bull og Høkeren oppe over for Frederikshavns Avis, siger han.

Nu skriver vi 2019 og John Bull oplever sin anden ungdom. De gamle møbler og gulvtæppet er netop skiftet ud. Det er blevet påtalt fra baren og fra de nu lavere sofaer.

- Tænk at folk kan gå op i at være utilfredse med at vi skifter møblerne. For stamgæsterne er det her deres andet hjem. Vi har bare måtte fortælle dem, at efter 40 år kunne de møbler ikke mere, fortæller Lars og Camilla.

De kan samtidig glæde sig over at en ny generation er begyndt at komme på stedet.

- De kommer blandt andet fordi vi har 50 forskellige øl, siger Lars Frost.

De kan også mærke, at flere og flere ønsker at gå på pub igen. Og fremover skal de ikke på John Bull men bare på Bull,.

- Til ære for det gamle John Bull havde vi brug for at vise en lille forandring så også de unge har lyst til at kigge indenfor og finde os et attraktivt sted at mødes.

- Så i forbindelse med renoveringen, med respekt for det oprindelige, ændrede vi navnet til Bull, siger Camilla Frost.